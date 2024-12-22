Bahçeli: Kudüs’ün fethi de yakın

Bahçeli partisinin ‘Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 20. Dönem Sertifika Töreni’nde konuştu:

* Masumların hesabı katil Esad’dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, cani Netanyahu ile birlikte en yakın zamanda yargılanmalıdır.

‘Esad’la Moskova’da kucaklaşması mümkündür’

* CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP’nin gayri milli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP’nin siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. CHP’nin genel başkanı Esad kaçtı kaçalı matemden üzülmüştür. Moskova’ya saklı giderek Esad’la kucaklaşması, hasretini gidermesi de mümkündür.

‘Yarım adam’

* Trump’ın sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını bile çarpıtan CHP genel başkanı, mertlikten ve millilikten nasibini almayan yarım adamdır. CHP’nin Türkiye hazımsızlığı, Türkiye’nin haklı mücadelelerini karalaması siyasi erimeye örnektir. Suriye’deki gelişmeleri ne zafer havasıyla takdim etmek ne de hüsran iddialarıyla kötülemek doğru ve hakkaniyetli bir tavır değildir.

‘Suriye’de PKK/YPG’ye kesinlikle yer olmamalı’

* Yanı başımızda yeni bir siyasal sistem kurulacaktır ve bunu kuracak Suriye halkıdır. Bizim beklentimiz Suriye-Türkiye diyaloglarının altın çağını yaşamasıdır.

* Suriye’de PKK/YPG’ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye’nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir.

‘İmralı’yla görüşmeler sonucunda terör örgütünün lağvedildiği açıklanmalı’

* Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir.

* İmralı’yla sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.

* Barış kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir. Türkiye ve Suriye kazanacaktır.

‘Şam’a gözünü diken Tel Aviv’de, Kudüs’te Osmanlı şamarını yer’

* Şam’a gözünü diken Tel Aviv ve Kudüs’te Osmanlı şamarını yer. Aklı başında olmayanın başı ayaklarındadır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Öyleyse Şam fethedilmişse Kudüs’ün fethi de yakındır.