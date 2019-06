MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da muhtarlarla buluştuğu kahvaltıda konuştu. İstanbul'a mitili çoktan attıklarını ifade eden Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğerparelerimizdir. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını muhabbetle kucaklıyorum; MHP'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir." dedi.

Bahçeli, İstanbul seçimlerinin dünyanın gizli gündemi olduğunu iddia etti. Muhtarlıkların kaldırılması konusunda kesinlikle bir görüşlerinin olmadığını dile getiren Bahçeli, "Muhtarlık varsa demokrasimiz diridir. MHP, muhtarlıkların kaldırılmasını değil, sorunlarının çözülmesi isteğindedir." ifadesini kullandı.

"Kimden ne silah alacağına Türkiye karar verir"

ABD ile yaşanan S-400 krizine de değinen Bahçeli, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Bu konuda kuşkusu olan varsa cahil ya da işbirlikçidir. Kimden ne silah alacağına Türkiye karar verir. ABD'nin şımarıklığı, kabalığı şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. Büyük bir tarihimiz vardır. Üslubun sorunlu olması bir yana bu mektup tam bir akıl tutulmasıdır. Bu dil emperyalist bir dildir, küçümseyici bir dildir. ABD, Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır." diye konuştu.

Bahçeli, aynı zamanda Türkiye'nin NATO işbirliğini de sorgulaması gerektiğini söyledi. "ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de vardır." diyen Bahçeli, "Kindar kalemle yazılan mektuptan anlamayız. ABD'nin vesayetine ise tahammül edemeyiz. Türkiye diz çökmeyecektir, Türkiye boyun eğmeyecektir. Zalimlere karşı hem kenetlenmiş, hem de aşılmaz bir cephe oluşturmuştur. Korkaklık bizim kitabımızda yazmayan bir zaaflıktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Kovboyların bir bildiği varsa Oğuz neslinin de kahramanca, fedakarca, ya istiklal ya ölüm diyecek bir inanmışlığı vardır. Milli sabrımızı zorlamanın sonuçları iki ülke açısından da ağır olacaktır. Kindar kalemle yazılan mektuptan anlamayız, kanlı hedeflerle feyizlenen mektupçuları tanımayız, ABD’nin vesayetine ise asla tahammül edemeyiz. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkûm değildir." dedi.

Bahçeli, "Türkiye S-400’ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır.Gerisini ABD düşünmelidir.F-35’i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle inşallah tanışacaklar, milli silah ve uçakların da tamamıyla kendi imkan, akıl, zeka ve bilgimizle yapıldığını niyazım odur ki, göreceklerdir." diye konuştu.

27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekâtı'nı da hatırlatan Bahçeli, "Başarıya ulaşması başlıca dua ve dileğimdir. Terörist saldırılar sonucunda son günlerde hepimizi heder eden ve kedere sürükleyen şehadet haberleri aldığımız bir vakıadır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza şifalar temenni ediyorum. Al bayrağa sarılı olarak omuzlara alınan her şehit naaşı kararlılığımızı daha da perçinlemekte, cesaretimizi, mücadele azmimizi daha da kamçılamaktadır." dedi.

"Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır"

Bahçeli, "Huzurlarınızda diyorum ki, Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bekâmız muhafaza edilecektir. Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğer parelerimizdir. Ortak bir maziden, ortak bir geleceğe birlikte uzanacağız. Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bir ilgisi yoktur. PKK onların hiçbir zaman temsilcisi olmamış, olamayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerim şereflidir, bekasına, birliğine ve dirliğine sahip çıkacaklardır. Aramızı açmak için fitne-fesat çıkaran ahlaksızlara el ele direneceğiz, güç birliği yapıp tuzakları başlarına geçireceğiz. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle ve muhabbetle kucaklıyorum. İstanbul’da ve ülkemin diğer illerinde yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. MHP’yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir. Biz, milletimizin her ferdini bir ve eşit gören, gösteren ve buna da sonuna kadar devam edecek olan engin bir fıtrat ve fazilete sahibiz." diye konuştu.

"MHP, İstanbul'un her yerindedir"

Mitil tartışmalarına da konuşmasında yanıt veren Bahçeli, "Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’un her yerindedir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır.

Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran’da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım Bey’e verileceğini göstermektedir. Çünkü CHP’nin ve işbirlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştedir, iniş halindedir. Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır. Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor. Mücadelemiz İstanbul’un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul’un geleceğini güvence altına almak içindir." ifadesini kullandı.

"YSK'nın yaptığı açıklamada her şey açık"

"Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasimize yapılan saldırılar pek çoktur. Bunun en bariz örneklerinden birisi 31 Mart’ta yaşanan usulsüzlükler ve sandık yolsuzluklarıdır." diyen Bahçeli, YSK'nın yaptığı açıklamada her şeyin açık olduğunu söyledi. Bahçeli, YSK kararını son derece doğru ve isabetli olduğu değerlendirmesini yaptı.

31 Mart sonuçlarına bakıldığında Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunun görüleceğini söyleyen Bahçeli, "Bu durum milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olduğunu göstermektedir." dedi.

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Algı operasyonları boşunadır.

Cumhur gerçekleri görmektedir, İstanbullu kardeşlerimiz her şeyi bilmektedir.

Cumhur İttifakı’nın muazzam başarısı karşısında şaşkına dönmeleri normaldir.

Cumhur ittifakı kazandığı sürece Türkiye karşıtı çevreler emellerine ulaşamayacaktır.

Şunu bilhassa ifade ediyorum ki, İstanbul 23 Haziran’da geleceğini oylayacaktır.

İstanbul’a tuzak kurmak isteyen iç ve dış odaklar bir aday etrafında kenetlenip onu desteklemektedir.

Malum aday da kendini destekleyen çevrelerin hizmetine gireceğini, yörüngelerinden çıkmayacağını tasdik edercesine açıklamalarına ve söylemlerine devam etmektedir.

Terörist başının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini dile getiren CHP adayından İstanbullu vatandaşlarımıza gelecek bir fayda yoktur.

Seçilmesini Yunan gazetesinin “Konstantinapolisi Fetheden Pontus” başlıklı haber ile duyurduğu ve bu duruma cevaben “Yunansa Yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı? Var, Yunanlı var mı? Var” ifadelerini kullanan birinin neye ve nereye hizmet ettiği açıktır.

Hakkı olmadığı halde havaalanı VIP terminalini kullanmaya kalkan, kendisine müsaade edilmeyince işini dürüstçe yapan valimize ağır hakaretler savuran kirli ağızdan İstanbul için hayırlı bir sözün çıkması beklenmemelidir.

İstanbullu her vatandaşımızdan dileğimiz oylarını kullanırken bu gerçekleri görmeleridir.

23 Haziran’da İstanbul kazanacaktır.

23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır.

23 Haziran’da milli bekamız güçlenecektir.

23 Haziran’da milli birlik ve dayanışma ruhumuz yükselecektir.

FETÖ kaybedecektir.

PKK yerin dibine geçecektir.

CHP, İP ve HDP’nin çırpınışları sonuç vermeyecektir.

Boyası akan, hırçınlığı, şiddet dili, gerçek yüzü ortaya çıkan, basit ve vasat bir siyasi profil çizen şahıs bir hafta sonra siyaseten hezimete uğrayacaktır.

Sayın Binali Yıldırım 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önümüzdeki beş yılda İstanbul’a Allah’ın izniyle, İstanbullu kardeşlerimizin emsalsiz desteğiyle hizmet edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’a mitili çoktan atmıştır, çalışmalarını son ana kadar heyecanla sürdürecektir.

Söz verdik, dönmeyeceğiz.

İnandık, başaracağız.

İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir."