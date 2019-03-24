  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bahçeli: Kürtçe konuşanların oyuna talibiz

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli: Kürtçe konuşanların oyuna talibiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak Kürtçe konuşanların oyuna talip olduklarını söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Kürtlerin partisiyse MHP'de Kürtçe konuşan kardeşlerimi nereye koyacaksınız?" diye sordu. "Siz o oylara talip misiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Tabi efendim, Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının oyuna talibiz. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Onların içerisinde HDP'li çok az sayıda insan vardır. Meclis'teki yapıyı görüyorsunuz? Kürt kökenli milletvekilleriyle diğerlerini mukayese ettiğinizde her partide var" dedi.

'KANKAYIZ'

Bahçeli Erdoğan için "Çok sık da görüşmüyoruz… Çok nadir bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da…Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tansu Çiller ve Mehmet Ağar AKP-MHP mitingine katıldı24 Mart 2019 Pazar 19:28
  • Erdoğan: Külliye'de opera binamız var, 29 Ekim'de inşallah Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak24 Mart 2019 Pazar 19:27
  • Varlık Fonu Genel Müdürü: Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz24 Mart 2019 Pazar 19:21
  • İmamoğlu: Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz24 Mart 2019 Pazar 17:07
  • Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz24 Mart 2019 Pazar 16:47
  • Fehmi Koru: Anket sonuçları saklandı24 Mart 2019 Pazar 14:57
  • Antalya Kumluca'da orman yangını24 Mart 2019 Pazar 14:43
  • 'Eskiden FETÖ'cüydüm, artık Menzil'deyim' diyen Alptekin: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur24 Mart 2019 Pazar 14:31
  • 3 büyükşehir için seçim bahisleri açıldı24 Mart 2019 Pazar 14:09
  • Binali Yıldırım'dan Chirac örneği24 Mart 2019 Pazar 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti