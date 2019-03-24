Bahçeli: Kürtçe konuşanların oyuna talibiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak Kürtçe konuşanların oyuna talip olduklarını söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Kürtlerin partisiyse MHP'de Kürtçe konuşan kardeşlerimi nereye koyacaksınız?" diye sordu. "Siz o oylara talip misiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Tabi efendim, Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının oyuna talibiz. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Onların içerisinde HDP'li çok az sayıda insan vardır. Meclis'teki yapıyı görüyorsunuz? Kürt kökenli milletvekilleriyle diğerlerini mukayese ettiğinizde her partide var" dedi.

'KANKAYIZ'

Bahçeli Erdoğan için "Çok sık da görüşmüyoruz… Çok nadir bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da…Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz" ifadelerini kullandı.