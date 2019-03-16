  • BIST 103.304
  • Altın 228,023
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bahçeli: Mesele aç kaldım, tok gezdim meselesi değil

»
MHP lideri Bahçeli, Manisa'daki seçim mitinginde 'Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur' dedi.
Bahçeli: Mesele aç kaldım, tok gezdim meselesi değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği seçim mitinginde yaptığı konuşmada "Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur" dedi.

İlk kez oy verecek gençlere seslenen Bahçeli "Ya zulme, istismara, adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı ile birleşip kendinize yeni bir sayfa açacaksınız" diye konuştu.

'AÇLIK-TOKLUK DEĞİL BEKA'

CHP ve İYİP'e oy verenlerin de bu Cumhur ittifakına katılmasını isteyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayınız, yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca 'Az kazandım, çok yedim' meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir. Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O Ses Türkiye birincisi gözaltına alındı16 Mart 2019 Cumartesi 18:00
  • Hürrem Sultan'ın torunu Roksan Kunter: Ben cumhuriyet kadınıyım16 Mart 2019 Cumartesi 14:28
  • Erdoğan: Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?16 Mart 2019 Cumartesi 14:27
  • Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı16 Mart 2019 Cumartesi 14:26
  • Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı16 Mart 2019 Cumartesi 14:01
  • Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş16 Mart 2019 Cumartesi 13:09
  • Kadın öğretmenlere topuklu ayakkabıyı yasaklayan müdür hakkında soruşturma15 Mart 2019 Cuma 21:59
  • TBMM'deki 5 partiden Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ortak bildiri15 Mart 2019 Cuma 19:41
  • Erdoğan'a bu soruyu sordu, sosyal medyanın diline düştü15 Mart 2019 Cuma 17:01
  • Tutmayın küçük enişteyi: "Ezan yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir"15 Mart 2019 Cuma 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti