Bahçeli: MHP'nin temel tercihi, Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" çağrısının ardından “soru işaretleri” oluştuğunu açıkladığı Cumhur İttifakı'nın “devam edip etmeyeceği” kuşkularına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Seçim sonrasında ittifaka yönelik bilinçli saldırıların arttığını kaydeden Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi, Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Sözümüze sadığız, 2023 lider ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin arkasından “kızgın demiri soğutma zamanı” diyerek, 82 milyonu kucaklayacak, şekilde Türkiye İttifakı çağrısı yapmış, Bahçeli de bu çağrının kafalarında “soru işaretlerine yol açtığını” ifade etmiş, kulislerde bu durum “İttifak bitiyor mu?” sorularına yol açmıştı.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi:

“MHP’ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK’yla aynı kareye girmeleri rezalettir, hezimettir. Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. CHP-İP-HDP ittifakı zeminini genişletmeye çalışırken, Türkiye muhalifi çevreler zamanı lehlerine çevirme telaşındayken, Cumhur İttifakı’na yönelik bilinçli ve organize saldırıların varlığı gizlenemez düzeye ulaşmıştır. MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Sözlerimize bağlıyız, 2023 Lider Ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız. Cumhur İttifakı’nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın varlığına baş koymuştur. Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır. Cumhur İttifakı Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır.”

Türkiye'de beka düzeyinde pek çok sorun çözülmeyi beklerken, öncelikli meselelere odaklanılamadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki “sis perdesi, şaibe örtüsü”nün henüz kaldırılamadığını kaydeden Bahçeli şunları söyledi:

Quote Message: Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır.” görüşüne yer verdi. İstanbul konusunda artık söz ve yetkinin YSK'da olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır” Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır.” görüşüne yer verdi. İstanbul konusunda artık söz ve yetkinin YSK'da olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır”

Bölgesel ittifak uyarısı...

MHP'nin cumhur ittifakı dışında başka ittifak arayışlarına ihtiyacı olmadığını kaydeden Bahçeli, “Bize göre herkes eşittir Türkiye'dir” ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamasında, “bölgesel ittifak” uyarısı yapması da dikkat çekti:

“31 Mart seçimleri öncesi “Kürdistan’da kazanacağız, batı da AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz” diyen bölücülerle Türkiye İttifakı nasıl sağlanacaktır?

Coğrafi ve bölgesel düzeyde ittifak arayışlarının sonu bize göre mahsurlu, tehlikelerle doludur.Cumhur İttifakı ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya ve muvaffakiyetle pekişmiş bir istikbale milli şuur ve kaynaşma kültürüyle taşımaya hem namzet hem de buna hazırdır, Dürüst, düzgün ve mert bir milli ittifakın önünde hiçbir mihrak duramayacaktır. (...) Bu tablo karşısında Cumhur İttifakı’nı tartışmak, bizzat cumhuru tartışmak demektir, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’ni kösteklemek, Türk milletinin varlığını kurcalamak anlamına gelecektir. (...)

“Muhataplarımızdan da bekleriz”

Cumhur İttifakı uyanan tarihin sesi, dirilen coğrafyanın mesajı, Türk asırlarının zafer nişanesidir. Komplolar ittifakımız karşısında işlemeyecektir. Kumpaslar ittifakımıza çarpıp dağılacaktır. MHP ile AK Parti siyasi hesaplarla değil, çıkara dayalı değil, seçimlere ayarlı değil, beka ve istiklal arzusuyla bir araya gelmiştir. Cumhur İttifakı sadece MHP ve AK Parti’nin ortaklığı değil, Türk milletinin takdiri, tercihi, tebriki, ümit ve ufuk bayrağıdır. Bu ittifakın mimarı esasen 82 milyon Türk vatandaşıdır. Cumhur İttifakı da Türkiye’dir. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Böylesi açık tavır ve tercihi muhataplarımızdan da beklemek en tabii hakkımızdır.”