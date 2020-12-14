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Bahçeli: Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez

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Bahçeli: Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez
Bahçeli: Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Bahçeli'yi tek bir cümleyle özetleyebilirsiniz; önemli olan tek şey Türkiye'nin ulusal gündemidir ve orada Kürtlere yer yoktur" sözlerine tepki gösterirken, "Bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez" dedi. 

Twitter hesabından açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirin ardından tepki gösteren İran'a da yanıt vererek, "Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan’a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Arası ayırdılar, hatta kopardılar" dedi. 

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