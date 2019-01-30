Bahçeli: TBMM Başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi kimi aday gösterirse MHP destek verecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile bir basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, Özhaseki’ye desteklerini yinelerken AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmesinden sonra gerçekleşecek TBMM Başkanlığı seçiminde AKP kimi aday gösterirse onu destekleyeceklerini açıkladı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM’de milletvekili sayısı en çok olan partidir. Hangi turda gerçekleşirse gerçekleşsin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı kazanacaktır. MHP Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayına destek verecektir.”