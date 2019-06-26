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Bahçeli: Terörist başının mektubundan siyasi bir fayda uman namerttir

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Bahçeli: Terörist başının mektubundan siyasi bir fayda uman namerttir
Bahçeli: Terörist başının mektubundan siyasi bir fayda uman namerttir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimleri öncesi ilettiği mektupla ilgili konuştu.

"PKK, HDP ve İmralı arasındaki güç savaşı bişzi bağlamaz" diye konuşan MHP lideri konuşmasında, HDP'ye yüklendi.

HDP'nin "Kandil'in siyasi aracısı" olduğunu iddia eden Bahçeli, "Ha HDP ha Kandil bunların arasında fark yoktur" diye konuştu.

Abdullah Öcalan'ın mektubuna MHP'nin "destek ve onay verdiğini" söylemenin "ahlaksızlık" olacağını söyleyen Bahçeli, "MHP ile teröristler arasında en küçük bir bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir" dedi.

Bahçeli, "Terörist başının mektubundan siyasi bir fayda uman namerttir" dedi.

MHP lideri sözlerini "Terörist başına milli ve yerli bir özellik adetmek cinayettir" ifadesiyle sürdürdü.

Bahçeli konuşmasında CHP'yi de eleştirdi, "Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başını mektubuna ne CHP'den ne İP'ten tek bir yanıt gelmemiştir" dedi.

'İstanbul ehline emanet edilmemiştir'

2. kez İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu içinse Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Türkiye 23 Haziran’da bir demokrasi dersi vermiştir. Ama İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun sonuçlarını da ileride görmemiz kuvvetle muhtemeldir. İmamoğlu’nun ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İmamoğlu’nun bütün tasarruflarını yakinen takip edecek, gerekli notları alacağız."

Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da isim vermeden tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp, İzmir Marşı ile vererek alaya alanlar bilmelidir ki yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler yeri geldiğinde boğazlarına duracaktır" dedi.

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