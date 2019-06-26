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Bahçeli: Teröristbaşının mektubundan medet umanlar namerttir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın secim öncesi gönderdiği mektupla ilgili konuşurken “Teröristbaşının mektubundan medet umanlar namerttir” dedi.
Bahçeli: Teröristbaşının mektubundan medet umanlar namerttir

Partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada 23 Haziran seçimlerinde neyin hayırlı olduğunu düşünüyorlarsa tavırlarını ona göre belirlediklerini vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti: “Malum isimler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan fitili. İstanbul’a gelmediğimizi uyduranlar, bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyenler, ortalıkta yoktunuz diye gerçekleri çarpıtanlar iyi görünümlü kötülerdir. Bunlar ne laftan anlarlar, ne de baktıklarını görürler.”

 

Öcalan mektubu tartışması

Bahçeli, seçim öncesi Abdullah Öcalan’ın HDP’ye tarafsız kalması yönünde tavsiyede bulunmak üzere gönderdiği mektuba ilişkin “Teröristbaşı HDP’nin istismarına müdahale etmek için çağrı yaptığı” yönünde açıklama yapmıştı.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada, mektuptan daha önceden haberi olduğu yönünde iddiaların bulunduğunu hatırlatan Bahçeli şöyle dedi:

“HDP Kandil’in siyasi aparatıdır. Ha HDP ha Kandil bunların arasında fark yoktur. CHP’nin İBB başkan adayına detsek mesajlarına teröristbaşı tarafından destek görmemiştir. 

PKK, HDP ve İmralı arasındaki güç savaşı bizi bağlamayacaktır. Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başını mektubuna ne CHP’den ne İP’ten tek bir yanıt gelmemiştir. 

Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu açıklamamızı çarpıtarak terörist başının mektubuna destek verdiğimizi söylemek ayıptır. 

Teröristbaşının mektubundan medet umanlar namerttir.

Teröristbaşına milli ve yerli bir özellik addetmek cinayettir. İmralı’nın yolunu gözleyenler bize ne anlatıyorlar! Hainleri dağlarda, kırlarda, çiçek böcek toplayanlar olarak tasvir edenler bize söylemek istiyorlar! Terörist başının mektubundan haberimiz olduğunu söyleyenler neredeydi; kalemden mi tutuyorlardı, tepeden mi bakıyorlardı?”

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