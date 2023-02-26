Bahçeli, tribünlerdeki istifa sloganlarını 'şuursuzluk' olarak niteledi: "Ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın"

Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında Fenerbahçe taraftarlarının hükümeti istifaya çağıran slogan atmasına tepki göstererek, taraftarları 'şuursuz' ve 'sorumsuz' olarak niteledi. Bahçeli kulüp başkanlarına maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında Fenerbahçe taraftarlarının hükümeti istifaya çağıran slogan atmasına tepki göstererek, taraftarları 'şuursuz' ve 'sorumsuz' olarak niteledi. Bahçeli kulüp başkanlarına maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulundu.

Devlet Bahçeli, dün akşam oynan Fenerbahçe-Konyaspor maçında Fenerbahçe taraftarlarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle hükümeti istifaya çağıran slogan atmasını, ‘sorumsuzluk ve şuursuzluk’ olarak niteledi. Bahçeli, kulüp başkanlarına, maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulundu. Bahçeli’nin sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden ‘istifa’ sloganlarının atılması, sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

"MHP konunun takipçisidir"

Bütün kulüp başkanlarının, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak, geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.”