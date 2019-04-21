Bahçeli: Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır

Bahçeli, Antalya'daki İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Türkiye İttifakı'na yönelik olarak "Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'daki İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Türkiye İttifakı'na yönelik olarak "Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır" dedi.

"Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır, bizim ittifakımız AKP'li kardeşlerimledir" diyen Bahçeli sözlerine "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye İttifakı ile neyi kasetttiğini elbette bilemeyiz. Ama konunun zillet ittifakı tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Bizim inandığımız Cumhur İttifakı'dır. Bizim amacımız milli bekayı sonuna kadar yaşatmaktır. Cumhur İttifakı'na yönelik sabotajlara fırsat vermemektir" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamalarda "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte 'Türkiye İttifakı' olarak hareket etmeliyiz." demişti.

Bahçeli 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili olarak da "İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakı'na güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP'nin başarısız abartılmamalıdır" dedi.

Tunceli'de Türkiye Komunist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanı seçilmesine de değinen Bahçeli "Ne yapalım, seçildi diyerek komünist şarlatanlığa göz mu yumalım?" dedi.

Bahçeli: İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir

MHP lideri Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AKP'nin yaptığı olağanüstü itiraz süreciyle ilgili olarak da "İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir" diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önünde tarihi bir görev olduğunu belirten Bahçeli "YSK İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigâne kalamaz, Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz. 3 valiz dolusu belgeyle iddiaların adalete uygun şekilde sonuçlandırılması YSK'nın tarihi görevidir. YSK'nın bu ağır yükün altından nasıl kalkacağıdır. İçişleri ve Adalet Bakanlığıyla, MİT ve emniyet olağanüstü itiraz sürecinin isabetli bir sonuç vermesine katkı sunacak mıdır? YSK seçim yenileme kararı almazsa 15 Temmuz şehitlerinin yüzüne nasıl bakılacaktır?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin elektronik veri tabanı ve altyapısına ilişkin araştırma ve inceleme yapmak üzere bir heyet yetkilendirmesini de eleştiren Bahçeli "İBB'nin koltuğuna oturur oturmaz belediyenin elektronik veri tabanında incelemeye kalkışması iyi niyetli görülemez. Bu telaş niyedir? Bu acelecilik neye yorumlanır?" ifadelerini kullandı.

AKP: YSK kararı görüşmeye başlayacak

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın itiraz başvurusunu bu hafta görüşmeye başlayacağını hatırlattı.

Yavuz Kanal 7'de televizyonunda katıldığı programda "Biz 16'sında dilekçemizi, dün ek dilekçemizi verdik. Bundan sonra YSK karar verecek. Bu hafta içi başlayacak. Ne kadar sürüp sürmeyeceği oradaki delillere bakacak. KHK ile karar verecekse bu çok sürmez" dedi.