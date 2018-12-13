Bahçeli, Ülkü Ocakları'ndaki tüm yönetimi görevden aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve tüm yönetimi görevden aldı.

Bahçeli, 1 Ocak 2019 tarihine kadar mevcut yönetimden, Ocak Genel Merkezi'ni boşaltmalarını istedi.

Yeniçağ'ın haberine göre, yaklaşık 6 yıldır Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı.

Bahçeli'nin, "Ocak gen hnel merkezinde şu anda görev yapaiçbir yöneticinin kalmasını istemiyorum. 1 Ocak 2019 tarihine kadar genel merkezi boşaltınız ve görevden ayrılınız" talimatı verdiği belirtildi.

Son genel seçimlerde Bahçeli tarafından Mersin'den aday gösterilen Kılavuz milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

GÖREVDEN ALINMA SEBEBİ DENİZ DEPBOYLU MU?

Kılavuz'un ani bir şekilde görevden alınmasının arkasında Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile yaşanan tartışma olduğu ileri sürüldü.

Kılavuz'un, Depboylu ile Aydın teşkilatlanması konusunda sorun yaşadığı ve konunun şiddetli bir tartışmaya dönüştüğü, Depboylu'nun Bahçeli ile görüşerek, Kılavuz'un istifasını istediği iddia edildi.

Yaşanan olayların ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez yönetimiyle birlikte, Aydın Ülkü Ocakları da tüm yöneticileriyle birlikte görevden alındı.

TEŞKİLATLARA MESAJ GÖNDERİLDİ

Yaşanan ani gelişme sonrasında Ülkü Ocakları'na bağlı teşkilatlara şu mesaj gönderildi: "6 yıl dolduğu için rutin bir değişiklik olarak liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey'in taktirleri ile 1 Ocak 2019 da Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey'in ve biz Genel Merkez yöneticilerinin görev süresi tamamlanıyor. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey TBMM'de milletvekili olarak çalışmaya devam edecektir. Her şey için hakkınızı helal edin. 31 Aralık 2018'e kadar son sürat çalışmaya devam edeceğiz."

Devlet Bahçeli'nin, Kılavuz ve yönetimindeki tüm isimlerden genel merkezi boşaltmalarını istemesi, atamanın dışarıdan yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Kaynak Yeniçağ: Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz görevden alındı!