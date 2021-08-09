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Bahçeli: Üniversite sınavı kaldırılmalı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması önerisini yineledi. Bahçeli, "üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemlerinin karşılanması" gerektiğini belirtti.
Bahçeli: Üniversite sınavı kaldırılmalı

Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması gerektiğini savundu. Bahçeli, "Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını döneminde  üniversite sınavına giren öğrenciler ile ailelerinin çağrı ve taleplerinin duyulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "2021 yılında YKS’ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür" dedi. Barajın yüksek olmasının en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 genci de tercih bile yapamayacak duruma getireceğini belirten Bahçeli, barajın aşağı çekilmesini istedi.

Bahçeli daha önce de üniversite sınavının kaldırılması önerisini gündeme getirmiş, ''Okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır'' demişti.

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