Bahçeli uzaklardan geliyor: "Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs müzakere sürecine de değinmeyi ihmal etmedi.

Bahçeli açıklamasında, Kıbrıs müzakere sürecine darbe vuran Rum Meclisi’nin Enosis kararına ilişkin, “Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk etmesi dileğimizdir” dedi.

MHP lideri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bunlar olurken Kıbrıs konusu yine çıkmaza girmiştir. Rum Meclisi, 13 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması demek olan Enosis referandumunun kutlanması kararını almıştır. Rum lideri masadan kalkıp kapıyı sert bir şekilde vurarak gitmiştir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçan, adadaki Türk varlığına tahammül edemeyenler şunu anlasın ki; Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur. Enosis kuyruklu yalandır, uyduruk masaldır ve ayaklarımızın altındadır. Enosis inkardır, kindir, nefrettir, nefesimizle gömülmeyi hak etmektedir. Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk edip Atina'ya gitmesi, Yunanistan'a yerleşmesi samimi dileğimizdir. Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış.