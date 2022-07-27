Bahçeli ve Serhatköy'de hırsızlık

1. 16-25.07.2022 tarihleri arasında, Bahçeli’de, Minareli Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, bir çift inci küpe, altın kolye, tablet bilgisayar ile kalemi, omuz çantası, 6 adet tencere, tava ve bornoz çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.W.(E-75) ve P.J.S.(K-76) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 25.07.2022 tarihinde, Serhatköy’de bulunan bir marketin ön kısmında muhafaza edilen bir torba soğan, 6 adet karpuz, 6 adet kavun ve 5 adet saksı çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ü. (E-48) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.