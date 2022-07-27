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Bahçeli ve Serhatköy'de hırsızlık

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Bahçeli ve Serhatköy bölgelerinde hırsızlık olmuştur. soruşturmalar devam etmektedir
Bahçeli ve Serhatköy'de hırsızlık

1. 16-25.07.2022 tarihleri arasında, Bahçeli’de, Minareli Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, bir çift inci küpe, altın kolye, tablet bilgisayar ile kalemi, omuz çantası, 6 adet tencere, tava ve  bornoz çalınmıştır.

            Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.W.(E-75) ve P.J.S.(K-76) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

2. 25.07.2022 tarihinde, Serhatköy’de bulunan bir marketin ön kısmında muhafaza edilen bir torba soğan, 6 adet karpuz, 6 adet kavun ve 5 adet saksı çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ü. (E-48) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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