"Bahçeli vefat etti" dedi, gözaltına alındı: Partisi görevden aldı

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat ettiğini iddia etti. Velioğlu bu iddianın ardından önce gözaltına alındı daha sonra partisi tarafından görevden alındı.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, dün Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Velioğlu paylaşımında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah Rahmet eylesin" demişti.

Paylaşımının ardından gözaltına alınan Hasan Kamil Velioğlu, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Parti görevinden alındı

26. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu.

Ünal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir."