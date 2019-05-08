Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti

Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.

Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.

6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.

6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.