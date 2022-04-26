Bahçeli: Zillet İttifakı’nın yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir

Bahçeli, "Bu ittifak ortakları sadece Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem masalıyla avunuyorlar. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar… Birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar, sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun enerji zamlarının geri alınması talebiyle faturasını ödemediği için elektriğinin kesilmesi konusunda da Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Faturayı üç ay boyunca ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir... Elbette olacağı buydu, şahsen uyarmıştım, faturayı ödemezse elektriğinin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim."

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu ve Meclis Başkanı tarafından iade edilen 'Ermeni Soykırımı' teklifi konusunda da Bahçeli, "TBMM, Meşrutiyet Meclis’i değildir. Gayri Müslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir" diye konuştu.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, eski MHP'li Süleyman Sazak’ın Osman Kavala paylaşımıyla ilgili bir soruya “Süleyman Sazak’ın bizimle bir ilgilisi kalmamıştır” diye cevap verdi.

MHP’den ocak ayında istifa eden eski MHP milletvekili ve Gün Sazak’ın oğlu Süleyman Sazak, Gezi Parkı Davası’nın karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kavala için aşağıdaki paylaşımda bulunmuştu.