Bahçeli'den AKP'nin HDP ziyaretine ilişkin açıklama: Son derece doğal ve doğru bir adımdır

"HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum" diyen Bahçeli, "AK Parti heyetinin CHP ile kuruduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsid bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e tepki gösteren Bahçeli, "NATO Genel Sekreteri'nin, TBMM'de ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi, talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. NATO, TBMM'nin üzerindeki bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretini hedef alan Bahçeli, "Bir ara Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sefer tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girip yemlenmek için avuç açmıştır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu ticareti' ile ilgili eleştirilerine de değinen Bahçeli, "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğunu iddia etmek çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Bu ağız, kanlı bir terör ağızıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır" dedi.

AKP heyetinin anayasa değişikliği tekfili için TBMM'de HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin konuşan Bahçeli, "AK Parti heyetinin anayasa teklifini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "AK Parti heyetinin CHP ile kuruduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsid bir tavırdır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her nefsin ölümü tadacak olması ilahi takdirdir. Mühim olan gökkubbede hoş bir sada bırakmaktır. Kutlu bir hayat uzun bir hayat değil, haklı bir davayla geçen hayattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 84 yıl evvel ebediyete irtihal etmiştir. Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa yeni Türk devletini iman ve irade gücüyle ortaya çıkardı. Selanik'te doğup Türk vatanını zulmün pençesinde kurtardı.

Türk milletinin istibal ve istiklali onun emsalsiz mücadelesiyle, anıtlaşmış yüksek ülküleriyle parladı. Yetim büyüdü milletini yetim bırakmadı. Bütün eğitim sürecinde büyük bir kumandan ve devlet adamlığı hamurunu yoğurdu. Atatürk kurucu bir liderdir. İlk Cumhurbaşkanımızdır. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin, Türk milletinin asıl paydasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. 10 Kasım Aziz Atatürk'ü anlamak, tanımak, tanıtmak için tarih tecrübesidir.

Atatürk’ün kurduğu partinin hasbelkader başında oturan zatın bile isteye sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına tümüyle itiraz, hatta ihanettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü, antiemperyalist bir siyaset ve devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır.

Cumhuriyet'e 'Yıkım projesi' diyen ahlaksızlar milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır.

TAHIL KORİDORU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik koridoru trafiği askıya alınmış, tahıl sevkiyatı durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu tutumuyla yeniden açılmış, açlık çeken toplumlara merhamet seferleri yeniden başlamıştır.

Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır. İstanbul'da kurulacak masada barışın yeşermesi beklentimizdir. Gıda fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmaktadır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi topluma ulaştırılması konusunda tüm ülkelere insanlık dersi vermektedir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLER

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD halkı 36 valiyi seçmekle birlikte Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'nın 35'ini belirleyecektir. ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi kuşatmıştır. Biz ABD'de yapılan ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden, azil sürecinin ne zaman başlayıp başlamayacağından demokratik süreçlerinin işlemesini, sandık sonuçlarına riayeti temenni ediyoruz. Önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında ABD'nin parçalı ve güç yapısıyla tablonun dışına kayacağını öngörüyoruz.

Brezilya'da seçimler yapılmış, Lula 11 yıl sonra tekrar seçilmiştir. Kore'de gerginlik tırmanmaktadır.

Doğu Asya hegamonik mücadelelerin ağırlık merkezi haline dönüşmüştür. Güney Asya'da da sular durulmuş değildir. İmran Han'a yapılan suikast girişimi kırgınlıklara yeni çatlak eklemiştir. Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer ülkeler ısınma ve aydınlanma endişesiyle kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır. Aksini söyleyen zillete düşenlerdir.

STOLTENBERG'E TEPKİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini, artık tam üyelik zamanının geldiğini, üyeliklerinin de ülkemiz tarafından en kısa sürede onaylanmasının beklediğini açıklamıştır. NATO Genel Sekreteri'nin bu dili, buyurgan bir dildir ve yaralayıcıdır.

NATO Genel Sekreteri'nin, TBMM'de ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi, talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. NATO, TBMM'nin üzerindeki bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev, Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir.

ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, kayıp sekiz saatin ve hamburgerli gezinin hemen ardından Birleşik Krallık sokaklarında kendisini ve partisini rezil etmiştir. Bir ara Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sefer tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girip yemlenmek için avuç açmıştır.

Parlak Türkiye için yatırımcılarla konuşmuş, 5 trilyon dolarlık fon yönetenlerle görüşmüş. İhtiyaç duyulan parayı bulduğunu açıklamış. Bunlar kamera şakası değildir. Trajikomik bir film senaryosu da değildir. Kılıçdaroğlu Türkiye aleyhine sahnede figüranlık yapmıştır.

Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim için tescilli vatan hainidir. Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğunu iddia etmek çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Bu ağız, kanlı bir terör ağızıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölücü terör örgütünün servetiyle ilgilensin. Zillet ittifakını Türk milleti geri gelmemek için gönderecektir.

Türkiye'yi narkodevlet olarak yabancı devletlere ispiyonlayan Kılıçdaroğlu sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Sayın Kılıçdaroğlu düştüğün duruma kafa yordun mu? Ne yapıyorsun, nereye hizmet ediyorsun? Peşine düştüğün parayı kim sana vadedecek. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun? Türkiye'de paraya istikbalini satacak gençlik yoktur.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

MHP olarak, başörtüsü ve ailenin korunması yasasını sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde değişiklik yoktur. Bu anayasa değişiklik teklifini geniş bir ölçüde Meclis'te sonuca gidelim ya da halk oylamasına gidelim. CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım.

AKP'NİN HDP'Yİ ZİYARETİ

AK Parti heyetinin anayasa teklifini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır.

HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan farazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kuruduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsid bir tavırdır.

Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Biz görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz."