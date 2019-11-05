Bahçeli'den Altan ve Ilıcak'ın Tahliyesine Tepki

Hastane süreci sonrası grup toplantısı yapmayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada gazeteci Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararını eleştirdi.

Hastane süreci sonrası grup toplantısı yapmayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada gazeteci Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararını eleştirdi.

"Türkiye FETÖ musibetinin üstesinden mutlaka gelmek zorundadır. Bu hususta atılan veya atılacak her adıma destek vereceğimiz barizdir. Ne var ki, bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir" ifadeleri kullanan Bahçeli şöyle devam etti:

"İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava süreci dün itibariyle tartışmaların odağı haline gelmiştir.

"FETÖ'yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ'nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi yargı kararlarına pek tabii saygı duymaktadır. Ancak yargı kararlarının millet vicdanıyla çelişmemesini de mecburi addetmektedir."

Arınç'ın sözlerine tepki

"FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanısıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.

Arınç ne demişti?

Gazeteci Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Öztürk'ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır'' yanıtını vermişti.

Arınç ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

"Son FETÖ'cüye kadar..."

"FETÖ'yle mücadele, ağırdan alınmasına ve aksamasına müsaade edilmeden hukuk sınırları içinde son FETÖ'cü hesap verinceye kadar devam ettirilmelidir" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Diğer taraftan FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır.

"Siyasi imtiyazlarla zırha bürünenler..."

"FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır."