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Bahçeli'den 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çağrısı!

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AYM’yi hedef alan Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin kapatılması ile HDP’nin kapatılması konusunun aynı aciliyeti gerektirdiğini öne sürdü.
Bahçeli'den 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çağrısı!

HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ‘esas’tan Yargıtay’a iade edilmesine tepki gösteren Bahçeli, "HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözleriyle AYM'yi kapatma çağrısında bulundu. 

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi ‘esas’tan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli açıklamasında, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

AYM’nin Türkiye’nin terör mücadelesinde karşı duyarsız ve mesafeli olduğunu söyleyen  Bahçeli, ‘Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır’ sorusunu yöneltti.

AYM’YE SERT SÖZLER!

Açıklamasının devamı şöyle:

“Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM’de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir. HDP, bir suç örgütü, bir terör maşası, organize bölücülük markasıdır. Hiçbir usul kaidesi bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin, hazırlanan iddianameyi kabul ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır? Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır.

Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle, damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur."

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