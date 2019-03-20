Bahçeli'den anket açıklaması: Atıp tutuyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında ''En az 5 yıl daha hizmete devam diyoruz. Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir" dedi.

Bahçeli, "Zillet ittifakına gelin siz de tavır koyun. Bu CHP Atatürk’ün CHP’si değildir, Bu İP iyi falan değildir. Ayrışmaya kutuplaştırmaya kamplaşmaya prim verenlere birlik ve beraberlik gücümüzü ispat edelim. Cumhur ittifakı hepimize yeter hepimizi muhabbetle kucaklar. Zilletin sonu hüsrandır, ardı karanlıktır" ifadelerini kullandı.