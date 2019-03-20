  • BIST 103.310
  • Altın 229,039
  • Dolar 5,4693
  • Euro 6,2098
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bahçeli'den anket açıklaması: Atıp tutuyorlar

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir' dedi.
Bahçeli'den anket açıklaması: Atıp tutuyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında ''En az 5 yıl daha hizmete devam diyoruz. Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir" dedi.

Bahçeli, "Zillet ittifakına gelin siz de tavır koyun. Bu CHP Atatürk’ün CHP’si değildir, Bu İP iyi falan değildir. Ayrışmaya kutuplaştırmaya kamplaşmaya prim verenlere birlik ve beraberlik gücümüzü ispat edelim. Cumhur ittifakı hepimize yeter hepimizi muhabbetle kucaklar. Zilletin sonu hüsrandır, ardı karanlıktır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni parti iddiası: Ne Davutoğlu ne de Babacan, sürpriz bir isim hazırlanıyor20 Mart 2019 Çarşamba 12:34
  • 'AKP oylarında büyük düşüş var, yüzde 40'ın üzerinde çıkmıyor'20 Mart 2019 Çarşamba 12:33
  • Bülent Arınç'tan dikkat çeken çıkış: Gül'e, Davutoğlu'na ve bana görev verin20 Mart 2019 Çarşamba 12:32
  • MAK Araştırma Ankara ve İstanbul anket sonuçlarını açıkladı20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
  • Tunç Soyer: Erdoğan'la tabii ki görüşürüm, Brüksel'e İzmir ofisi açacağız20 Mart 2019 Çarşamba 12:29
  • Mansur Yavaş: "Her biji Mansur" diye duvarlara yazı yazanlardan Ankara adına hesap soracağım20 Mart 2019 Çarşamba 09:22
  • Türkiye'de Yerel seçimler öncesi çevreyle ilgili siyasi partiler ne vadediyor?19 Mart 2019 Salı 14:54
  • Erdoğan'nın seçim çalışmaları sürüyor: "Yeni Zelanda bu saldırının hesabını soramazsa, biz sormasını biliriz"19 Mart 2019 Salı 14:14
  • Erdoğan: N'olur oylarımızı böldürmeyelim19 Mart 2019 Salı 12:46
  • AİHM Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti19 Mart 2019 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti