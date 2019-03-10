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Bahçeli'den CHP'lilere: Vazgeçin bu Kılıçdaroğlu'ndan

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"Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır"
Bahçeli'den CHP'lilere: Vazgeçin bu Kılıçdaroğlu'ndan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır" diyerek CHP'ye tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "YPG'yi vatanlarını savunma örgütü olarak görüyor. PKK ve YPG'yi mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor" diyen Bahçeli CHP seçmenine, "Vazgeçin bu Kılıçdaroğlu'ndan" diyerek seslendi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli olmayı denesinler. Bugün açsak yarın doyarız. Patlıcan kışın pahalıysa yazın doya doya yeriz. Peki vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak. Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacak. Beka sorunu yoktur diyorlar. Cahiller bilmese de büyük milletlerin her zaman beka sorunu vardır.

Sistem tartışmalarıyla ülkemizin önünü kesmeyi amaçlayacaktır. Chp genel başkanı ypg’nin türkiyeye saldıracağına inanmıyor. Sırtlarını ypg’ye dayayanlarla iş birliği yapıyor. Zillet yeni hükümet sisteminden rahatsızdır, yapılanlardan memnuniyetsizdir. Nerede husumet var zillet oradadır, nerede fitne varsa zillet oraya yuvalanmıştır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır. Yalan üstüne yalan konuşmakta şuurunu kaybetmiştir. Bir gün dediğini diğer gün inkar etmektedir. CHP Genel Başkanı'nın YPG'yi vatanlarını savunma örgütü olarak görüyor. PKK ve YPG'yi mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu, 'Onlar bize mi saldıracak?' sorusunu gitsin Kilis'te söylesin. YPG'nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94'ü yaşayan vatandaşlarımızdan öğrensin.

"Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor?

"İnsanı yaşatmak beka ile ilgilidir, devlet bekası ile yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü? Beka olmadan belediye, siyaset yapmak söz konusu mu? Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafa etti. 

"Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. Cumhur tarihine zincir vurdurmayacaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Nerede husumet, nerede fitne, zillet oradadır. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleri ile düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır.

"Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize roket atıldı. Zillet ortaklarının kulakları var ama duymuyor, gözleri var ama görmüyor, 3 maymunu oynuyorlar. İP başkanı HDP ile kuytu köşelerde görüşüyor. Açığa çıkan karanlık iş birliğine bakınız.

"CHP ve İP'in belediye Meclis üyesi adayları nerede, kim tarafından belirleniyor. Gerçekten CHP'lilere sesleniyorum; vazgeçin bu Kılıçdaroğlu'ndan.

"Söğüt'ün yarım kalan hizmetlerinin tamamlanması için yönetime bir kez daha talibiz."

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