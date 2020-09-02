Bahçeli’den ‘idam’ çıkışı: Yeniden uygulanması caydırıcı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının yeniden uygulanmasının bazı suçlar için caydırıcı olacağını ifade etti.

MHP lideri, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir.”