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Bahçeli'den İmamoğlu'na: Bu şahıs ne arıyor Münih'te? Skandal bir rezalet...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'den İmamoğlu'na: Bu şahıs ne arıyor Münih'te? Skandal bir rezalet...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından başlıklar şöyle:

  • Şiddetin olduğu yerde huzur yoktur. Özellikle kadınlarımızı, çocuklarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin şikayet konusudur. Geçen hafta maalesef yaşı 16 olan bir kız çocuğumuz hayattan koparılmıştır. Sıla isimli kızımız dilimizin anlatmaya varmdığı bir vahşet türüyle katledilmiştir. Beyaz gelinliği ile evinden çıkması gerek kız çocuğu kefeniyle evinden çıkmıştır. Şiddetin mutlaka önüne geçmeliyiz. Bu saldırganları en ağır cezayla cezalandırılmalıdır. Pişmanlık hükümleri geçerli olamaz. Kadına yönelik saldırılar maneviyat ilkelerimizin çiğnenmesi demektir.
  • Hocalı Türktür, Dağlık Karabağ Türktür. Bu tarih gerçeğini hiçkimse değiştiremeyecektir. Bir kere kalkan bayrak inmeyecektir. Mukadderatımız yıkılmayacaktır. Suşa beyannamesi Türklüğün ortak beyennamesidir. Kafkaslar'da fiili işgal peşinde koşmaları, muhtemel tehdit olarak durmaktadır. Ukrayna krizinin Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetlere sirayet etmemesi önemlidir.
  • Rusya Ukrayna arasında bir savaşı doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Savaş yanlıştır, insanlığın kaybetmesidir. Savaş çığırtkanlığı yapanların iyi niyetli olmadığı kanaatindeyiz.  Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş halinin büyük sarsıntılara, devasa yarılmalara yol açacağını görmek lazım. ABD ile Rusya'nın bu savaş üzerinden birbirlerinin gücünü tartma, tehdit altındaki ülkelere yerleşme adımlara ahlaka terstir.
  • Belediyenin işleri bitti de Münih Güvenlik Konferansı mı kaldı? Bu şahıs ne arıyor Münih'te? Şayet bilmediğimiz bir görevi varsa söylesin. Üstüne vazife olmayan konularda konuşuyor. İBB Başkanı hiç utanmadan Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir, bu jurnalciliktir, skandal bir rezalettir. Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirmesi soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir. Bu görüşme haçlı emellerine ikram, bölücülüğe hizmet demektir. 
  • Serok Ahmet'in akıl sağlığıyla ilgili ciddi endişeler taşıyorum, tıbbi bir müdahaleyle karantina altına alınmalı. Yazık olacak Serok'a, bu gidişle sefil hale düşecek. Serok dikkat etsin, kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobane'ye kaçmak bile onu kurtaramaz
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