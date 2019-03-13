Bahçeli'den Mansur Yavaş'a "Adaylıktan çekil" çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte senet iddialarıyla ilgili hakkında iddianame düzenlenen CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a “çekil” çağrısında bulundu. Yavaş adaylıktan çekilmezse CHP'yi tüketme sürecine gireceğini söyleyen Bahçeli, "Diyorum ki yavaş yavaş ayrıl" dedi.

Kırıkkale mitingi öncesi gazetecilerle görüşen Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş olayının "siyasi ve hukuki" yönü bulunduğunu dile getirerek, "Hukuki süreç seçim gününe kadar veya sonrasına kadar devam edeceğe benziyor. Buraya müdahale etmek doğru değil. Ama bu gelişmelerin siyasi boyutu 19 gün tartışılacak. Böyle bir durum karşısında olacak? O kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP’nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum’ demesi en ahlaki yoldur. Ama tersi olursa CHP’yi tüketme sürecine girer. Büyükşehİre kritik süreçlerde talip olan bir kişi partisini rahatlatmalı, seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı ve bunun içinde adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl!" dedi. Bahçeli, Yavaş’ın iddiaları ve zamanlamasını "komplo" olarak değerlendirmesine ise "Kendisinin kazanacağından ne kadar emin ki böyle bir komplo olduğunu ifade ediyor! Bu kadar garantiyi nereden alıyor ki, kendisinin adaylığına karşı olan siyasi partiler oturup düşünüp FETÖ terbiyesiyle bir komplo kursun!” karşılığını verdi.

Bahçeli, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye’de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu Kemal, Meral, Temel… Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor."

Bahçeli, CHP'nin MHP'ye yönelik milliyetçilik eleştirileri sorulduğunda "Onlar kendileri açısından 1 Nisan’a kadar söylenecek sözlerdir. 1 Nisan’dan sonra milliyetçilikle hiç alakası olmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyleyeceği bir tek şey vardır: ‘Milliyetçilik konusunda ben 1 Nisan şakası yaptım.’ 2 Nisan’da milliyetçiliği kalmaz onun" yanıtını verdi.

Bahçeli, "Beşiktaş’ın son durumunu nasıl buluyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş iyi gidiyor. Berabere kalacak demiştim. Beşiktaş üç sıfır öne geçti. Ama biz iyi bir takımız üç gol attık. Fakat karşımızda da bizim kadar tarihi bir kulüp var. Onu da incitmemek lazım dedim. Üç gol yedi berabere kaldı."