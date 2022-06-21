Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden cumhurbaşkanı seçilecek" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı. Patates soğan fiyatını abartıp milletimize kötümserlik aşılayanlar kimin tarafında olduğunu açıklasın. Kapitalizmin ana mihveri haline gelen Sindirella ekonomisinin sonuna gelinmiştir.
Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.
Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır.
'Kasım'da seçim olabilir' diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır.
TÜSİAD Başkanı'na: Adam gibi konuşun
TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. Neymiş geleneksel politikalara dönmeliymişiz! Fakirleşerek büyüyormuşuz! Bir kez olsun milli olun. Adam gibi konuşun, konuşun da biz de size müteşekkir olalım. Boş yapmayın, Türk de olamıyorsanız bari insan olun!
'Sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aştı'
Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir."
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