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Bahçeli'nin açıklamasına tepki!

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Bu Memleket Bizim Platformu: "Kabul edilemez!"
Bahçeli'nin açıklamasına tepki!

İşte açıklama;

Devlet Bahçeli’nin, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve çözüm yanlılarına yönelik hakaretleri tarafımızca kabul edilemezdir.

Ankara’dan sürekli bir şekilde bu türden yapılan mesnetsiz açıklamalar Kıbrıs Türk Toplumunu yaralamaktadır.

İrademize karşı saygısızlık olarak kabul ettiğimiz bu hakaretleri sahibine iade ederken, Kıbrıs’ta hangi zeminde bir çözüm olacağına ancak Kıbrıs’ta yaşayan halkların karar verebileceğini de kendilerine hatırlatırız.

Bu Memleket Bizim Platformu

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