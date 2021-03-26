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Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'ye Şeyma Subaşı'na hakaretten hapis cezası!

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Sosyal medyadan Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'ye Şeyma Subaşı'na hakaretten hapis cezası!

Sosyal medyadan Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce Şeyma Subaşı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Hüseyin Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın haberine göre; bu sözlerin ardından Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla hakaret suçundan kamu davası açtı.

Dava kapsamında yapılan soruşturma neticelendi. Hüseyin Sözlü hakkında Asliye Ceza Mahkemesi, Şeyma Subaşı'na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.

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