Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında, birlikte yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihine çekilmesi önerisinin ardından gözler, bugün saat 13.30'da yapılacak olan Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesine çevrildi.

Partisinin Meclis grup toplantısını, Bahçeli'den sonra yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına hiçbir yanıt vermezken, tavrının ne olacağı konusunda bugün yapacağı görüşmeyi adres gösterdi.

Bugünkü görüşme öncesinde kulislerde dile getirilen beklentiler, siyasi partilerin tutumları ve olası seçim tarihlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler şöyle:

Erken seçim tarihi ilan edilecek mi?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kimilerine göre "sürpriz", kimi yorumculara göre de "beklenenin Bahçeli tarafından ilanı" olarak yorumlanan erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da "olumlu" karşılanacağı beklentisi yüksek.

Çoğu yorumcu, AKP ile MHP'nin seçimler için artık "kader birliği" yaptığı, seçim yasasındaki ittifak düzenlemesini bu birlikteliğe göre dizayn ettikleri ve bu aşamadan sonra ittifakın bozulmasının iki tarafı da seçim yenilgisine götürebileceği için Erdoğan'ın, Bahçeli'nin önerisine ters bir açıklama yapmasını beklemiyor.

Sadece erken seçim tarihinin iki liderin uzlaşmasıyla belirlenebileceğine işaret ediliyor. Kulislerde erken seçim kararı ve tarihinin çıkması en güçlü olasılık olarak değerlendirilirken, Erdoğan'ın Bahçeli'nin önerisini reddetmesinin son dönemin en büyük sürprizi olacağı yorumu yapılıyor.

Bahçeli, Akşener'i devre dışı bırakmak için mi çıkış yaptı?

Bahçeli'nin erken seçim çağrısının hemen ardından, siyasi kulislerde ortaya atılan ilk iddialardan biri, bu çıkışın Yüksek Seçim Kurulu'nun Ocak ayında açıkladığı "seçime katılma yeterliliği taşıyan partiler" listesinde yer almayan İYİ Parti'yi "seçimlere sokmama hamlesi" olduğu yönündeydi.

Siyasi Partiler Yasası'na göre bir siyasi partinin genel seçimlere katılabilmesi için en az illerin yarısında örgütlenmesi, olağan kongresini seçimlerden en az 6 ay önce yapmış olması veya Meclis'te grubu olma koşulu bulunuyor.

Aralık 2017'de, kurucu üyelerle Olağan Kurultayı'nı yapan İYİ Parti'nin YSK listesinde yer almaması "gerekli hukuki koşulları sağlamadığı" yorumlarına neden oldu.

İYİ Parti sözcüleri, YSK'nin listeleri ilan ederken geriye doğru 6 aylık süreyi dikkate aldığını, Ocak ayında olmasa da Haziran ayında mutlaka İYİ Parti'nin de yer alacağını savunuyorlar.

Ancak buna karşın İYİ Parti 1 Nisan'da seçilmiş delegelerle Olağanüstü Kongre yaptı. YSK eğer, seçime katılma yeterliliği için 1 Nisan kongresini dikkate alırsa, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 1 Eylül'ü beklemesi gerekiyor.

Bahçeli'nin 26 Ağustos tarihini önermesinin altında da YSK'nin "1 Nisan kongresine esas alacağı" beklentisinin yattığı belirtiliyor. İYİ Parti yöneticileri seçime girmek için hukuki hiçbir sorunlarının olmadığını ve mutlaka seçime gireceklerini savunuyorlar.