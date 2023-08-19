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Bahçeli’nin videosunu paylaşan MHP’den Kıbrıs mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Twitter hesabından "Kıbrıs Türk'tür" mesajıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı. Videoda 'Ağlama Sevdam' şarkısı yer aldı.
Bahçeli’nin videosunu paylaşan MHP’den Kıbrıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya hesabından “Kıbrıs Türk’tür” ifadeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı.

Videoda ‘Ağlama Sevdam’ şarkısı yer aldı.

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile KKTC’de bir yol projesi kapsamında yaşanan gerilimi ve ABD'nin PKK/YPG terör örgütüyle Suriye Kamışlı'da düzenlediği ortak tatbikatı değerlendirmişti.

Devlet Bahçeli, mesajında “Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine BM Barış Gücü’nün karşı çıkması, kaos ve kutuplaşmaya çanak tutmaktır. Terörle aynı hizada bulunan, aynı hedefte buluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önem ve değerdedir” ifadelerini kullanmıştı.

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