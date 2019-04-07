'Bahçeli'nin yeni sistem önerisi AK Parti'de kabul gördü, muhtarlığın kaldırılması da gündemde'

İki partinin çalışmalarına göre 30 büyükşehirde muhtarlık makamını” kaldırılıp, muhtarlık hizmetlerinin e-devlet ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden sağlanması düşünülüyor.

Yerel seçimler sonrası başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde geçersiz oyların sayımı sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den "Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir başkanını seçelim. O da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak, ilçe belediye başkanlarını belirlesin" önerisi geldi.

Bahçeli’nin bu önerisine AK Parti kanadından da olumlu sinyaller gelirken, Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre hem AK Parti hem de MHP kanadı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Yasası’nda 'sadece büyükşehirlerde değişiklik öngören' düzenlemeyi yapmayı amaçlıyor.

İki parti de 'Bütünşehir Yasası' kapsamındaki çalışmalarını raftan indirip önerileri de masaya yatıracak. Önerinin yasalaşma çalışmaları için TBMM’nin açılması beklenirken, öncelikle üzerinde durulan konunun aday belirleme süreci olduğu belirtiliyor.

Partilerin üzerinde çalıştığı öneriye göre büyükşehir belediye başkan adaylarıyla birlikte, ilçe belediye başkan adayları da belirlenecek. Seçmen oy pusulasında ise büyükşehir belediye başkan adayının adıyla birlikte, aynı milletvekili seçimlerinde olduğu gibi, ilçe belediye başkan adaylarının adını da görecek.

Örneğin Ankara’da, CHP’nin büyükşehir adayı ile birlikte, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Pursaklar gibi ilçe belediye başkan adaylarının adı da yer alacak. Böylece ilçe belediye başkan adayları ilçeler için değil, büyükşehir belediye başkanlığı için seçim sahasında çalışma yürütecek. Seçmen, bir partinin büyükşehir adayına oy verirken, aynı zamanda ilçe belediye başkan adayını da seçmiş olacak.

Masadaki öneri, belediye meclis üyeliklerinde ise şimdilik mevcut uygulamanın devamını öngörüyor. Buna göre her parti, büyükşehir belediye başkan adayıyla birlikte belediye meclis üyelikleri için de aday belirleyecek. Seçmen, büyükşehir belediye meclis üyelikleri için ayrı oy kullanacak. Belediye meclis üyelikleri için ayrı oy kullanılmasında değişiklik olmamasının nedeni 'meclis üyelerinin büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarını denetleme yetkisini sağlamak' olarak açıklanıyor.

Her iki partinin çalışmalarında, büyükşehirlerdeki muhtarlık makamının kaldırılması da bekleniyor. İl ve ilçeleri ile köylerde ise muhtarlık makamının bulunması planlanıyor. Seçmenlerin artık işlemlerini e-devlet ve ilçe nüfus müdürlükleri aracılığıyla yapmalarının da etkili olduğu belirtildi.