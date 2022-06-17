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Bahçeli:Üniversite sınavın kaldırılacak

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Devlet Bahçeli, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. Bahçeli mesajında, üniversite sınavını kaldıracakları vaadini de tekrarladı.
Bahçeli:Üniversite sınavın kaldırılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,,
“Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, YKS’yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli, MHP’nin üniversite sınavının kaldırılacağı vaadini tekrarlayarak,
“Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.” dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik öğrenci affını da desteklediklerini belirtti.  

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