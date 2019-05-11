Bahçeli'ye cevap Can Yılmaz'dan geldi: Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim...

Bahçeli, Cem Yılmaz için "Bundan sonra sevemem" demişti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz için "Bundan sonra sevemem" açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt Can Yılmaz'dan geldi. Ünlü komedyenin kardeşi Can Yılmaz, "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." dedi.

Bahçeli, "Her şey çok güzel olacak" sloganı etrafında buluşan sanatçılara tepki göstermiş, güldürü sanatçısı Cem Yılmaz hakkında da açıklama yapmıştı.

"Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler" diyen Bahçeli, "Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem” ifadelerini kullanmıştı.

Can Yılmaz'dan yanıt

Bahçeli'nin bu açıklamasına Can Yılmaz'dan yanıt geldi. Can Yılmaz Twitter'dan "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." dedi.