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Bahçeli’yi ifadeye çağıran hakim hakkında inceleme başlatıldı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mağdur olduğu davada mahkemeye gelmesini talep eden hakimle ilgili HSK harekete geçti. Hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş görevlendirildi.
Bahçeli’yi ifadeye çağıran hakim hakkında inceleme başlatıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mahkemeye getirmeye çalışan hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş görevlendirildi. Twitter'da hakarete uğrayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur olduğu davada, Sakarya'nın Hendek İlçe Adliyesinde görevli hakim Murat Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Devlet Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre; o hakim için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş görevlendirildi.

"SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ"

Bahçeli'nin ifadeye çağrılması talimatı Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan cevabi yazıya da Hakim Kaya Burak Dumlu, mağdurun bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması, olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesini istedi.

O HAKİM HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık ise Bahçeli'nin beyanının alınmasında ısrar etti. Yazıda hakim "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur" denildi.

Kararın ardından Hakim ve Savcılar Kurulu harekete geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye duruşmaya katılma zorunlu olmağı halde zorla getirilme kararı çıkarılmasını isteyen Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında inceleme yapılması için HSK Müfettişi görevlendirildi.

MHP İKİ GÜN ÖNCE “YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ” DEMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise iki gün önce yaptığı açıklamada, sorunun çözüldüğünü ifade etmişti.

MHP’li İsmail Özdemir şunları yazmıştı:

“Bugün bazı basın yayın organlarında Sayın Genel Başkanımızın “mağdur” sıfatıyla Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesince ifade çağırıldığına dair maksatlı haberler yer almıştır.

Aynı mahkeme, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesine 27.03.2021 tarihinde gönderilen yazı ile “ilgili evrakın işlemsiz olarak iade edilmesi” talebinde bulunmuş, yapılan hukuki yanlışlık düzeltilmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi yargıya saygı hassasiyetini her zaman taşımış ve bu anlamda örnek siyasi tavırlarını sürdürmüştür. Bu konudaki duruşumuz, demokrasimizin değerli emsalleri arasında yer almaktadır.

Durum böyleyken kim oldukları bizim tarafımızdan çok iyi bilenen terör sevici ve kollayıcı medya organlarının meseleyi aslından saptırma amacı taşıyan tutumları kendi kirli suretlerini bir kez daha ortaya koymaktan başka bir netice doğurmayacaktır.”

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