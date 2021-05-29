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Bahçenizin dostu: Karbonat

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Eğer imkanınız varsa bahçe işleri ile ilgilenmek yapabileceğiniz en iyi fiziksel aktivitelerden biridir çünkü beraberinde birçok fiziksel ve psikolojik avantaj getirir.
Bahçenizin dostu: Karbonat

Peki karbonatın bahçenizde bir mucize yaratabileceğini biliyor muydunuz?

Karbonat, diğer yapay kimyasallar yerine bahçeniz için daha güvenli ve ucuz bir seçenek olabilir.

1- Böcekleri bahçenizden uzak tutar

Böcekleri bahçenizden uzak tutmak için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı karbonatı birkaç damla sabun ve yaklaşık 5 litre su ile karıştırın. Böcekleri bahçenizden uzak tutmak için 3 günde bir bahçenize bu karışımdan sıkın.

İkinci bir yöntem olarak unu ve karbonatı eşit miktarlarda karıştırın. Elde ettiğiniz bu çamursu karışımı karnabahar ile büyüyen her tür solucanı yok etmekte kullanabilirsiniz.

Son olarak 5 yemek kaşığı karbonatı aynı ölçüde toz şekerle karıştırın ve 1 yemek kaşığı su ekleyin. Bu karışımı karınca yuvalarına dökebilirsiniz. Az bir miktarda sirke ekleyerek bahçenizdeki zar kanatlı böcek popülasyonunu azaltabilirsiniz.

2- Mantar, küf ve yabani otlar için birebirdir

Bahçenizdeki istenmeyen otlardan kurtulmak için 4 çay kaşığı karbonat ve yaklaşık 4 litre suyu karıştırın. Bu karışımı sorunlu bölgelere uygulayabilirsiniz.

Meyve ve sebzeleri küften korumak için de 1 yemek kaşığı karbınat, 2.5 yemek kaşığı ziraat yağı ve yaklaşık 5 litre suyu karıştırarak üstlerine sıkabilirsiniz.

Yabani otlardan kurtulmak için özellikle yürüme yollarındaki çatlaklar arasından çıkan otları temizleyin ve o boşlukları nemlendirin. Daha sonrasında bu çatlaklara ince bir tabaka karbonat sürerek sıva gibi uygulayın.

3- Gübreleme ve toprak için önemli ipuçları

Toprağınızın pH değerini ölçmek için yarım fincan karbonat ve yarım fincan sirkeye ihtiyacınız olacak. Sonrasında iki parça toprak alıp farklı kaplara yerleştirin. Sirkeyi alın ve kaplardan birine dökün. Eğer kabarcıklar çıkarmaya başlarsa pH değeri 7'nin üzerindedir ya da bazdır.

Eğer kabarcıklar çıkmazsa karbonatı yarım fincan su ile karıştırın ve diğer toprağın üzerine dökün ve hemen kabarcıklar çıktığını görüyorsanız bu toprağın asidik olduğunu gösterir.

Gübrenin kokusunu bastırmak için de üzerine az bir miktarda karbonat serpebilirsiniz.

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