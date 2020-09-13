Güzelyurt’ta 73 yaşındaki Erdal Kalkan, bu akşam kendi narenciye bahçesinde ölü bulundu.

Kalkan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis Basın Subayı’ndan alınan bilgiye göre Kalkan, bu akşam 19.30 sıralarında Güzelyurt’taki narenciye bahçesinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olan Kalkan’ın doktorunun tespitine göre, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu kaydedildi. Güzelyurt eski esnafından olan Erdal Kalkan, bir süre Güzelyurt Belediyesi’nde meclis üyeliği de yapmıştı.

Kaynak: Güzelyurt'ta narenciye bahçesinde ölü bulundu