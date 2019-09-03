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Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı

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Bartın'da Müyesser Acıbal, tohumunu komşusundan alıp ektiği Çin hıyarları 1 metre uzunluğa ulaşınca paniğe kapıldı. Acıbal, her gün daha da büyüyen hıyarları kökünden söküp, komşularına dağıttı.
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı

Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Müyesser Acıbal, geçen yıl komşusunun İzmir’den bir Çinli vatandaştan aldığı Çin hıyarı tohumlarını bu yıl bahçesine ekti.

Bir süre sonra filizlenen salatalıklar, toplam 6 ürün verdi. Salatalıklar her geçen gün büyüyünce Müyesser Acıbal, endişeye kapıldı. Acıbal, dev hıyarları kökünden söküp, sebzeleri komşularına ve arkadaşlarına dağıttı, fotoğraflarını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdi.

Müdürlük yetkilileri, sebzenin hıyarın bir türü olduğunu, eğer kesilmeseydi, daha da büyüyebileceğini bildirdi. En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin hıyarını gören mahalle sakinleri de gözlerine inanamadı.

"Hıyarları yemekten korktum"

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İzmir’de bir işletmede çalışan Çinlilerin komşusuna bu tohumları verdiğini, kendisinin de merak edip tohumları bahçesine ektiğini söyleyen Acıbal, hıyarları yemekten korktuğunu söyledi:

"Bağ atmaya başladı, ben de bağını yukarıya doğru bağladım. Daha sonra dökülmeye başladı, sonra büyük, uzun bir şey ortaya çıktı. Ben de bunu yemekten korktum, komşularıma ve arkadaşlarıma dağıttım. Sonra komşumuz bu sebzenin fotoğrafını çekti, İzmir’deki Çinlilere gönderdi. Onlar da bize bunu yiyebilirsiniz dediler. İlk başlarda çok korktum. Eğer bunu koparmasaydım, daha büyüyecekti. Çünkü her gün santim santim büyüyordu. Ben de bunu fark ediyordum. Kesinlikle ben yemem, bizim ağzımız bunlara alışkın değil, artık önümüzdeki yıl da ekmem." (DHA)

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