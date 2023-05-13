Bahis şirketleri 14 Mayıs seçimlerinde kimi favori görüyor?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, Türkiye'de yanı sıra tüm dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

2023'ün en önemli siyasi olaylarından biri olarak gösterilen seçimlere uluslararası medya kuruluşları ve siyasi kurumlar kadar bahis büroları da ilgi gösteriyor.

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kimin kazanacağına ilişkin oyunlarda, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçimleri kazanması "sürpriz" olarak görülüyor.

Birleşik Krallık merkezli bürolardan William Hill, Erdoğan'ın seçimi kazanmasına 1'e 2,5 oran verirken, "diğer adaylardan biri" seçeneğine ise 1'e 1,5 oran veriyor.

Birleşik Krallık'ın bir diğer önemli bahis şirketi Betway de Erdoğan'ın seçim zaferine para yatırmak isteyen kullanıcılarına 1'e 2,5 oran teklif ediyor. Betfair'deyse bu oran 2,82'ye kadar yükselmiş durumda.

Bu iki büro da Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılacak bahisleri kapatmış durumda. Bu karar, şirketlerin bu seçeneği "ağır favori" olarak görerek daha fazla bahis oynatmak istemedikleri anlamına geliyor.

Bahis piyasasındaki 4 önemli büro ve analiz şirketinin verilerini derleyen Election Betting Odds isimli siteyse, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini yüzde 65, Erdoğan'ın kazanma ihtimaliniyse yüzde 35 olarak gösterdi.

Sitede Kılıçdaroğlu'nun şansının son 24 saatte yüzde 10 artış gösterdiği kaydedildi. Aynı site 1 Mart'ta Erdoğan'ın seçimleri kazanma ihtimalini yüzde 69 olarak hesaplıyordu.