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Bahisle para kazanacağım derken dolandırılmayın!

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Sosyal medya üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Bu kez tuzağı hazırlayanlar yasa dışı bahisçiler. "Maçları tutturuyoruz" diyen dolandırıcılara inanıp para gönderen binlerce kişi bu oyuna gelerek mağdur oldu.
Bahisle para kazanacağım derken dolandırılmayın!

ÖNCE SAHTE PROFİL VE SAHTE VİDEOLAR 

Önce Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden sahte bir profil hesap açıyorlar. Profillerine ‘Yasal bahis danışmanı', 'Maç kuponlarını kesin tutturuyoruz', ‘Kupon satışımız başlamıştır' diye yazıyorlar.

Vatandaşı tuzağa düşürmek için sayfalarında sözde satın aldığı maç kuponunu tutturup binlerce lira para kazandıklarını ifade eden kişilerin teşekkür videoları da yer alıyor. Oysa yasal bahisin verdiği maç kuponunu oynayarak binlerce lira para kazandıklarını söyleyen videolardaki bu kişiler dolandırıcıların işbirliği yaptığı kişiler.

"BORCUNUZ VARSA DERT EMEYİN" YALANI

Dolandırıcılar bunlarla da kalmayıp "Ev almak mı istiyorsun? Bir araba mı almak istiyorsunuz? Kredi kartınız borcunuz mu birikti? Kısacası nakit paraya ihtiyacınız varsa dert etmeyin. E.K. ile siz de kazanabilirsiniz. Siz değerli müşterilerimizle desteğine göre kuponlarımız haftalık VIP üyeliğimiz, haftalık GOLD üyeliklerimizle kazandırıyoruz" ifadelerinin yer aldığı reklam videolarını yayınlıyorlar.

SAKIN PARA GÖNDERMEYİN 

Videolara inanıp bu kişilerle irtibata geçtiğinizde size iki yöntemle karşılıyorlar. Birincisi kendilerinin güvenilir şirket olduğunu ve kuponu kendilerinin oynayacağını ve kesin kazandıracaklarını söyleyerek 200 ile 400 lira arası 'maç kuponu' adı altında para alıyor. Parayı gönderdikten 2 saat sonra dolandırıcı size "Tebrikler 40 bin lira para kazandınız" diye dönüş yapıyor

VERGİSİ VAR' DİYEREK İKİNCİ KEZ DOLANDIRIYORLAR 

Siz para kazandığınızı düşünerek sevinirken dolandırıcı "Bu parayı size göndermek için paranın vergisini göndermeniz lazım" diyerek 3 bin lira civarı para istiyor. Bunu gönderseniz de başka bahaneyle yine para isteniyor ve sonunda dolandırıldığınızı anlıyorsunuz.

 

MAĞDUR KADINLAR ÇOK

Dolandırıcıların ikinci yönteminde ise 4 maç sonucuyla "kesin tutacak kupon" diye 250 liraya kupon satılıyor ancak hiçbir kupon tutmuyor. Polise gelen şikayetler arasında birçok kadın mağdur da yer alıyor. Habertürk'e konuşan kadın mağdurlardan A.T. başından geçenleri şöyle anlattı: 
"Bu kişilerle bana gelen bir mesaj yöntemi ile tanıştım. O arada borçlarım olduğu için onlardan kurtulmak istedim. 2 hafta sürekli mesaj gönderdiler. 'Nasıl yardımcı olabiliriz? Sıkıntılarınız nelerdir? İşte biz güvenilir şirketiz. Bizi araştırabilirsiniz. İsterseniz polis ve savcı yöntemlerle bizi araştırabilirsiniz' dediler. 

‘HEP PARA İSTEDİLER'

Sayfalarına baktım. Ünlü bir ismin bu kişilerin reklamını yaptığını görünce bu sisteme inandım. Bunun üzerine onlara para gönderdim. Onların oynadığını biliyorum bana gelen bir kupon ya da belge yok. Sadece 'Biz oynuyoruz. Siz istediğiniz parayı bize yazın, biz size yatırırız' dediler. İlk etapta istedikleri 250 lirayı gönderdim. Daha sonra beni arayarak 48 bin lira kazandığımı söylediler ama bu parayı almam için de 2 bin 436 lira vergi ödememi istediler. Bu parayı da yatırdım. Ama para göndermediler. Hep başka bahanelerle benden para istemeye devam edince dolandırıldığımı anladım. Şikayetçi oldum." 

Kaynak:Habertürk

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