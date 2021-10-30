Bahreyn ve Lübnan arasında kriz… Büyükelçiye 48 saat süre verdiler

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi’nin Yemen’deki İran destekli Husilerle ilgili Suudi Arabistan’a yönelik eleştirel açıklamalarının ardından başlayan kriz sürüyor.

Suudi Arabistan’dan sonra Bahreyn de Lübnan büyükelçisinin ülkesine dönmesini istedi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın Manama Büyükelçisi’ne 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi.

‘KABUL EDİLEMEZ’



Son dönemde Lübnanlı yetkililerin “kabul edilemez”, olumsuz tavır ve açıklamaları gerekçe gösterilerek Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur’dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği aktarıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce Ağustos ayında katıldığı, ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir programda, Yemen’deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan’ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirterek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti.