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Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı

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Bahreynli bir milyoner, Peru'da sokak lambasının altında ev ödevi yaparken görüntüleri ortaya çıkan çocuğa ev bağışladı.
Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı

Bahreynli bir milyoner, Peru'da sokak lambasının altında ev ödevi yaparken görüntüleri ortaya çıkan çocuğa ev bağışladı.

Birkaç hafta önce, Peru’nun Moche bölgesinde bir sokak lambasının ışığı altında ödevini yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş tüm dünyaya yayılmıştı. Görüntülerden etkilenen Bahreynli milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, 5’nci sınıfa giden 11 yaşındaki Victor Martin Angulo’nun yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Victor ve ailesine bir ev bağışladı

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