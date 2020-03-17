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Bakan açıkladı... Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir! Kesinti olabilir...

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Bakan açıkladı... Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir! Kesinti olabilir...
Bakan açıkladı... Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir! Kesinti olabilir...

Sucuoğlu: Özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacak

Sucuoğlu,  devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeye bileceğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeye bileceğine dikkat çekti. Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacağını söyledi.
Sucuoğlu , açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir ve kesintili olabilir. Bakın kesin bir şey söylemiyorum. Olabilir diyorum. Gelirlerimiz düştü. Birkaç gün gecikebilir. Bu da normaldir.

- Özel sektörde çalışan işçi vatandaşlarımız için kendi bünyemizde bir kaynak aktarımı yapacağız. Asgari ücretin yüzde 75’ – 80’i kadar bir kaynak aktaracağız. Bunun için önümüzdeki hafta pazartesi, işçilerin başvurabileceği adresleri tespit edeceğiz. Ve işverenler bize başvurup, listeyi verecekler. Biz de fondan aktaracağımız kaynakla işçilere bu desteği vereceğiz."

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