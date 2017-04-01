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Bakan açıkladı: Gannavuri serbest oluyor!

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Bakan açıkladı: Gannavuri serbest oluyor!
Sağlık Bakanlığı bünyesinde bugün “Kanser Haftası” dolayınca verilen resepsiyonda, konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamasında alkol ve sigaranın kansere sebebiyet vermesi nedeniyle tüketiminin durdurulacağını duyurdu.

Sucuoğlu açıklamasında, ülkemizin kanayan yarası haline gelen kanserin yüksek oranlara ulaştığını belirterek, alkol ve sigara tüketimiyle yedi ayrı kanser türü arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu.

Bakan Sucuoğlu, alkol ve sigara tüketimiyle ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, bağırsaklar ve meme kanserleri arasında ilişki olduğunun saptandığını, sigara tüketiminin doğrudan kansere neden olduğu yönünde sağlam kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun okumuş ve bilinçli insanlar olduğunu fakat bilincini sağlık yönünde kesinlikle kullanmadığını vurgulayan Sucuoğlu, insanımızın adeta kültürü haline gelen “mangal-alkol” ikilisinin kötü sonuçlar doğurduğunun aşikar olduğunu, bu nedenle de tüketimlerinin düzenle atılacak 5 adımla durdurulacağını açıkladı.

HİNTKENEVİRİ YASALLAŞIYOR

Bakanlar Kurulu tarafınca alınan karar doğrultusunda kanser hastalarının tedavisinde kullanılan Hintkeneviri yağı konusuna da değinen Bakan Sucuoğlu, “atılan adımla hastalarımızda iyi yönde ciddi gelişmeler gözlemlendi. KKTC’yi bir sağlık ülkesi yapma yolunda büyük adımlarla ilerliyoruz. Turizm Bakanlığı ile yapılan istişarelerimiz bağlamında, adanın kuzey yarısının sadece sağlık ülkesi olarak değil, turizmin de cenneti yapmak için ortak çalışmalarımızı başlattık. Bilindiği üzere tarihin en eski şifa bitkisi olarak bilinen Hintkenevirinin büyük dünya ülkeleri tarafınca yapılan araştırmalarda, alkol ve sigaradan “daha zararsız” olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle gerek sağlık ve de gerekse turizm açısından, maddenin belirli koşullar doğrultusunda yasallaşacağını yakın bir zamanda resmi olarak açıklayacağız” dedi. 

Bu bir, bir nisan şakasıdır. 

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