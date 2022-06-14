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Bakan açıkladı.. Ne kadar olacak?

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Bakan Taçoy: Asgari ücret 8 bin 500 civarında olması gerek
Bakan açıkladı.. Ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Gündem Kıbrıs’ta  Çiğdem Aydın’ın konuğu  oldu , çalışma yaşamı  ve gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.

Ekonomik sıkıntılar, pahalılık  ve asgari ücret konusuna değinen  Bakan Taçoy, devletin  hayat  pahalılığına bağlı olarak konunun  şekilleneceğini, asgari ücretin   8 bin,  8 bin 500  civarında olması gerektiğini belirterek,

“Bu şekilde gözlemliyoruz. Ve bunun üzerine ne koyacaksak. Brütün üzerine yüzde 15 koyduğumuzda işveren maliyeti ortaya çıkar. Bunun hesaplamalarını çalışmalarını yapıyoruz.”dedi. Bakan  Taçoy İşverene zoru yaşatmak ,emekçinin de hakkını  yemek istemediklerini istemediklerini vurguladı.

TAÇOY :  “GELECEĞE  FARKLI  BİR UFUK  AÇMA  ARZUSU İÇİNDEYİZ”

Bakan Taçoy Asgari ücretin meslek  ve risk  gruplarına göre ayrılması gerektiğine de işaret ederek , bu  yönde başlatılan çalışmaların  sürdüğünü anlattı.

Taçoy “Hayatı çok ucuzlatacak  bir durumumuz yok  ama  belli  bir kriteri yakalamak, dünya ile eş zamanlı gitme noktasında görüşlerimiz  var. Bu  konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekonomi  Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlğı ve  Tarım Bakanlığı  olarak bir çalışma içerisindeyiz. Yakında  çalışmayı  bitirip halkımızla paylaşmayı umuyoruz. Geleceğe  farklı  bir ufuk  açma  arzusu içindeyiz.” dedi.

TAÇOY : “ÇOK PROJEMİZ VAR.  ADIM ADIM HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

 Bakanlığın devam eden  projeleri hakkında da bilgi  veren Bakan Taçoy,

Engelsiz Yaşam Evi’nin  eksikliklerini tamamladıklarını ,  Engelsiz Yaşam Evi Yasası’nın da süratle  paydaşlarla istişare edileceğini anlattı.

Taçoy “Engelsiz yaşam  evi,  bakım evi  ve huzur evi  gibi  yerlerin ayrımının  yapılması gerekli. Bu  yapıları  ülkede  çığır açacak şekilde geliştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.”ifadelerini kullandı.

TAÇOY : EMEKLİLİK YAŞININ 65 YAŞINA YÜKSELTİLMESİ GİBİ  BİR KONU SÖZ KONUSU DEĞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy muhalefetin çok  fazla tepki gösterdiği  emeklilik yaşının 65’e yükseltileceği  gibi  bir durumunda  söz konusu olmadığına  da dikkat  çekti ve emeklilerden vergi  alınacak  diye bir konunun bulunmadığını kaydetti.

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