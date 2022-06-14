Bakan açıkladı.. Ne kadar olacak?

Bakan Taçoy: Asgari ücret 8 bin 500 civarında olması gerek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu , çalışma yaşamı ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ekonomik sıkıntılar, pahalılık ve asgari ücret konusuna değinen Bakan Taçoy, devletin hayat pahalılığına bağlı olarak konunun şekilleneceğini, asgari ücretin 8 bin, 8 bin 500 civarında olması gerektiğini belirterek,

“Bu şekilde gözlemliyoruz. Ve bunun üzerine ne koyacaksak. Brütün üzerine yüzde 15 koyduğumuzda işveren maliyeti ortaya çıkar. Bunun hesaplamalarını çalışmalarını yapıyoruz.”dedi. Bakan Taçoy İşverene zoru yaşatmak ,emekçinin de hakkını yemek istemediklerini istemediklerini vurguladı.

TAÇOY : “GELECEĞE FARKLI BİR UFUK AÇMA ARZUSU İÇİNDEYİZ”

Bakan Taçoy Asgari ücretin meslek ve risk gruplarına göre ayrılması gerektiğine de işaret ederek , bu yönde başlatılan çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Taçoy “Hayatı çok ucuzlatacak bir durumumuz yok ama belli bir kriteri yakalamak, dünya ile eş zamanlı gitme noktasında görüşlerimiz var. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlğı ve Tarım Bakanlığı olarak bir çalışma içerisindeyiz. Yakında çalışmayı bitirip halkımızla paylaşmayı umuyoruz. Geleceğe farklı bir ufuk açma arzusu içindeyiz.” dedi.

TAÇOY : “ÇOK PROJEMİZ VAR. ADIM ADIM HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

Bakanlığın devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Bakan Taçoy,

Engelsiz Yaşam Evi’nin eksikliklerini tamamladıklarını , Engelsiz Yaşam Evi Yasası’nın da süratle paydaşlarla istişare edileceğini anlattı.

Taçoy “Engelsiz yaşam evi, bakım evi ve huzur evi gibi yerlerin ayrımının yapılması gerekli. Bu yapıları ülkede çığır açacak şekilde geliştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.”ifadelerini kullandı.

TAÇOY : EMEKLİLİK YAŞININ 65 YAŞINA YÜKSELTİLMESİ GİBİ BİR KONU SÖZ KONUSU DEĞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy muhalefetin çok fazla tepki gösterdiği emeklilik yaşının 65’e yükseltileceği gibi bir durumunda söz konusu olmadığına da dikkat çekti ve emeklilerden vergi alınacak diye bir konunun bulunmadığını kaydetti.