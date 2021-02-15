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Bakan açıkladı:5189 test 28 vaka!

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Bakan açıkladı:5189 test 28 vaka!
Bakan açıkladı:5189 test 28 vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 5189 test yapıldı, 12'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 70 kişi taburcu edildi"  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5189  olduğunu, 12'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandığını , 70 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

15 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5189 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 12 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70  

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 477.334 

Toplam Vaka Sayısı: 3082 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2408 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 654 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 492 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

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