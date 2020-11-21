Bakan Akar: En Kısa Sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki Görevlerinin Başına Gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Akar, "Şu ana kadar Mehmetçik görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi, inşallah bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, bu durumun itibarla birlikte büyük bir sorumluluk da getirdiğini söyledi.

Söz konusu sorumluluğu yerine getirebilmek için çok daha fazla çalışmanın önemini vurgulayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimize, ruh kökümüze bağlı olarak başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı da azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir." dedi.

Mehmetçiğin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla yapmaya devam ettiğini dile getiren Akar, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altından kurtarmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.