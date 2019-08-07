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Bakan Akar Kuvvet Komutanları ile KKTC'ye geliyor

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Erenköy Direnişi anma etkinliklerine katılmak amacıyla gelecek Akar ve beraberindeki heyet, devlet ve hükümet yetkilileriyle de temaslarda bulunacak.
Bakan Akar Kuvvet Komutanları ile KKTC'ye geliyor

Sabah saatlerinde KKTC'ye gelecek olan Akar ve beraberindeki heyet, yenilenen Şht. Cengiz Topel Anıtı Açılış Töreni'ne ve 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacak, ardından da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri ile  Rauf Denktaş Anıt Kabrini ziyaret edecek Akar ve heyeti, saat 16.00’da  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 16:35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 17:05’te Başbakan Ersin Tatar,  17:30'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından kabul edilecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, konuk bakan ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verecek. TC Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a KKTC’yi ziyaretinde, Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Hasan Küçükyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik edecek.
 

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