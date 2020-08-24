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Bakan Akar'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Gerginliği artıran bir faaliyet

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Bakan Akar'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Gerginliği artıran bir faaliyet
Bakan Akar'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Gerginliği artıran bir faaliyet

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi. Akar, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler için "Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere'nin de katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargâhı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekâtlarının da ele alındığı toplantıda, Koronavirüs ile mücadele önlemleri de gündeme geldi.

'Terörle mücadele harekâtlarının kararlılıkla devam edeceğini' ifade eden Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar" ifadesini kullandı.

'Asil milletin sevgisinin, güveninin ve duasının Mehmetçik'le olduğunu' belirten Bakan Akar, "Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi. 

Bakan Akar ayrıca Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

Konuşmasının sonunda Zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Bakan Akar, "Gazi Mustafa Kemal  Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatanımız, asil milletimiz ve birliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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