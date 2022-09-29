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Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Görüşelim ve bu problemleri çözelim

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"İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler ister bizi çağırsınlar biz Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim" dedi.
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Görüşelim ve bu problemleri çözelim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile görüşmeye hazır olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek "İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler ister bizi çağırsınlar biz Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim" dedi.

Şırnak'ta valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından bir otelde basın toplantısı düzenleyen Akar, Yunanistan'la son dönemde tırmanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Yunanistan'ın maalesef provokatif eylemleri, söylemleri devam ediyor. Özellikle bazı siyasiler kendi iç politika hesaplarından dolayı Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tutum sergiliyorlar. Fakat biz bunlara karşı gayet soğukkanlı, sabırla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılabilecek ne varsa gerçekleştiriyoruz.

"Biz her zaman kendileri ile görüşmeye hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler ister bizi çağırsınlar biz Yunanistan'a gidelim, görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim.

"Herkesin şunu bilmesini istiyoruz, Türkiye kimse için tehdit, tehlike değil. Türkiye son derece güçlü, güvenli, etkin bir müttefik. Bunu da herkesin kafasına sokmasını istiyoruz.

"Bütün bu çağrılarımızdan, barışçıl yol ve yöntemlerle problem çözme taleplerimizden sonra diyoruz ki sakın ola bunu bir zafiyet olarak algılamayın, biz hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmak için azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

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